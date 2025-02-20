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Происшествия

В Санкт-Петербурге машина сбила кыргызстанца, он в тяжелом состоянии

На Литейном мосту в Санкт-Петербурге автомобиль Volkswagen Polo сбил 20-летнего кыргызстанца, работающего курьером на электровелосипеде. Пострадавшего доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии, сообщает «Четвертый канал».

Камеры видеонаблюдения запечатлели, как курьер двигался по трамвайным путям во встречном направлении. 32-летний водитель Volkswagen не успел среагировать и сбил молодого человека на электровелосипеде.

Двадцатилетнего гражданина КР госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. У него диагностировали травмы головы, груди, живота, позвоночника, таза и ног, а также отек мозга.

По факту ДТП проводится проверка.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/320551/
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