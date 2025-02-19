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Двух судисполнителей задержали за коррупцию прямо во время совещания с ГКНБ

Двух судисполнителей Ленинского района задержали за коррупцию. Об этом сообщает пресс-центр Госкомитета национальной безопасности КР.  

Установлено, что судисполнители капитан А.А.А. и лейтенант М.Т.С. при исполнении служебных обязанностей создавали различные условия для вымогательства и получения денег от граждан. 

По данным ГКНБ, по итогам рассмотрения гражданских споров судебное решение обычно выносят в пользу одной из сторон, и судебные исполнители обязаны совершить определенные действия в ее интересах, то есть наложить арест, взыскать задолженность и содействовать в возврате долга. Однако А.А.А. и М.Т.С. затягивали процесс, не выполняли свои обязанности до тех пор, пока им не выплатят незаконное денежное вознаграждение.

Судисполнителей задержали во время совещания о коррупции с представителями ГКНБ. Их водворили в СИЗО. Следствие продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/320412/
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