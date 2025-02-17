Верховный суд 25 февраля рассмотрит дело журналистов Temirov Live

25 февраля в 10.30 в Верховном суде состоится рассмотрение кассационной жалобы адвокатов журналистов Temirov Live Махабат Тажибек кызы и Азамата Ишенбекова. Об этом сообщили в общественном фонде «Кылым шамы».

Правозащитники призвали кыргызстанцев поддержать журналистов и написать письма на имя президента, в Верховный суд и Генпрокуратуру, которые представители «Кылым шамы» передадут адресатам.

Напомним, Махабат Тажибек кызы и Азамат Ишенбеков были среди 11 журналистов, которых арестовали в январе 2024 года. Все они действующие или бывшие члены команды расследователя Болота Темирова. Милиция предъявила журналистам обвинение по статье 278 «Призывы к массовым беспорядкам» УК КР.

В октябре прошлого года Ленинский районный суд Бишкека огласил приговор, согласно которому Махабат Тажибек кызы, которая является супругой Болота Темирова, и Азамат Ишенбеков получили шесть и пять лет тюрьмы соответственно, а Актилек Капаров и Айке Бейшекеева — по три года пробации. Остальные фигуранты дела были оправданы. В декабре городской суд оставил в силе обвинительный приговор в отношении четырех журналистов.