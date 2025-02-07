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Происшествия

Новая схема мошенничества с использованием дипфейков появилась в Кыргызстане

В Кыргызстане появилась новая схема телефонного мошенничества, в которой злоумышленники используют цифровые технологии для подделки личности звонящего. Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка.

По ее данным, схема мошенничества выглядит следующим образом:

  • Поддельный контакт. Гражданину поступает звонок или сообщение с аккаунта, который выглядит как принадлежащий его близкому человеку или знакомому. Аккаунт может содержать настоящее имя и фотографию этого человека.

  • Тревожное сообщение. «Знакомый» сообщает о проблемах с банковским счетом (например, о якобы оформленном кредите или угрозе списания средств).

  • «Сотрудник» банка или правоохранительных органов. Вскоре с гражданином связывается неизвестный, представляющийся сотрудником Национального банка или правоохранительных органов. Он «подтверждает» проблему и рекомендует перевести деньги на некий «безопасный счет».

Нацбанк подчеркивает: это мошенническая схема, целью которой является получение доступа к деньгам граждан. Регулятор настоятельно рекомендует:

  • Сохранять бдительность. Не доверять подобным звонкам и сообщениям, даже если они кажутся правдоподобными.

  • Перепроверять информацию. Связаться с человеком, от имени которого поступило сообщение, по известному вам номеру телефона, чтобы удостовериться в подлинности информации. Обратиться в свой банк или правоохранительные органы по официальным каналам связи.

  • Не передавать личные данные. Никому не сообщать персональные сведения, данные банковской карты (номер, PIN-код, CVV-код) и коды из SMS-сообщений.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/319275/
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