Новая схема мошенничества с использованием дипфейков появилась в Кыргызстане

В Кыргызстане появилась новая схема телефонного мошенничества, в которой злоумышленники используют цифровые технологии для подделки личности звонящего. Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка.
По ее данным, схема мошенничества выглядит следующим образом:
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Поддельный контакт. Гражданину поступает звонок или сообщение с аккаунта, который выглядит как принадлежащий его близкому человеку или знакомому. Аккаунт может содержать настоящее имя и фотографию этого человека.
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Тревожное сообщение. «Знакомый» сообщает о проблемах с банковским счетом (например, о якобы оформленном кредите или угрозе списания средств).
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«Сотрудник» банка или правоохранительных органов. Вскоре с гражданином связывается неизвестный, представляющийся сотрудником Национального банка или правоохранительных органов. Он «подтверждает» проблему и рекомендует перевести деньги на некий «безопасный счет».
Нацбанк подчеркивает: это мошенническая схема, целью которой является получение доступа к деньгам граждан. Регулятор настоятельно рекомендует:
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Сохранять бдительность. Не доверять подобным звонкам и сообщениям, даже если они кажутся правдоподобными.
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Перепроверять информацию. Связаться с человеком, от имени которого поступило сообщение, по известному вам номеру телефона, чтобы удостовериться в подлинности информации. Обратиться в свой банк или правоохранительные органы по официальным каналам связи.
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Не передавать личные данные. Никому не сообщать персональные сведения, данные банковской карты (номер, PIN-код, CVV-код) и коды из SMS-сообщений.