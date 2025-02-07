Новая схема мошенничества с использованием дипфейков появилась в Кыргызстане

В Кыргызстане появилась новая схема телефонного мошенничества, в которой злоумышленники используют цифровые технологии для подделки личности звонящего. Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка.

По ее данным, схема мошенничества выглядит следующим образом:

Поддельный контакт. Гражданину поступает звонок или сообщение с аккаунта, который выглядит как принадлежащий его близкому человеку или знакомому. Аккаунт может содержать настоящее имя и фотографию этого человека.

Тревожное сообщение. «Знакомый» сообщает о проблемах с банковским счетом (например, о якобы оформленном кредите или угрозе списания средств).

«Сотрудник» банка или правоохранительных органов. Вскоре с гражданином связывается неизвестный, представляющийся сотрудником Национального банка или правоохранительных органов. Он «подтверждает» проблему и рекомендует перевести деньги на некий «безопасный счет».

Нацбанк подчеркивает: это мошенническая схема, целью которой является получение доступа к деньгам граждан. Регулятор настоятельно рекомендует: