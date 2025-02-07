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Основатели MCN Coin собрали $2,5 миллиона, но не планируют их возвращать

Основатели виртуальных активов MCN Coin собрали с граждан $2,5 миллиона, но не планируют их возвращать. Об этом один из организаторов Исрадин Субанбеков сообщил телеканалу «Ала-Тоо 24» после задержания.

По его словам, «криптовалюту» создали он, Рыскул Болотбеков и Мухтар Бегмат уулу. Направлял их в этом деле экс-глава Госфиннадзора Юруслан Тойчубеков. Исрадин Субанбеков отметил, что до создания MCN Coin у него не было стабильной работы, занимался перепродажей товаров.

«MCN Coin работает полтора года. У него нет собственного блокчейна. Мы кое-как зашли на биржу. Работали ради личных интересов. За это время купил себе Lexus 570, элитную квартиру. Всего мы получили около $2,5 миллиона прибыли», — сказал он.

Исрадин Субанбеков отметил, что они не могут вернуть людям вложенные ими деньги. Он призвал граждан не верить в MCN Coin, заявив, что «эта криптобиржа» завтра может исчезнуть.

В ГКНБ пока не комментировали задержание основателей скандальных виртуальных активов.

Ранее Служба регулирования и надзора за финансовым рынком предостерегла граждан от вложений в виртуальный актив MCN Coin, который не прошел государственную регистрацию и не включен в соответствующие реестры. 

Финнадзор предоставил всю необходимую информацию и документы по данному вопросу в Государственный комитет национальной безопасности.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/319211/
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