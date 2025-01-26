Авиакатастрофа в Южной Корее: специалисты восстановили крушение по секундам

В Южной Корее по секундам восстановили крушение пассажирского самолета Boeing 737-800 7C2216 авиакомпании Jeju Air, которое произошло 29 декабря 2024 года в Муане. Об этом сообщает Yonhap.

Фото Reuters. Специалисты восстановили крушение пассажирского самолета Boeing 737-800 7C2216 по секундам

Из посекундных данных следует, что экипаж лайнера в 8.54.43 (по местному времени) связался с диспетчерами для захода на посадку, Boeing дали разрешение садиться. Но в 8.57.50 диспетчеры сообщили, что есть опасность столкновения с птицами. Затем экипаж заявил, что под самолетом есть птицы (на записях видеонаблюдения зафиксирован «контакт» воздушного судна и стаи птиц), и еще через минуту, в 8.58.50, запись черных ящиков прервалась. Это произошло за 4 минуты до взрыва лайнера после того, как он из-за несработавшей системы выпуска шасси упал корпусом на взлетно-посадочную полосу и столкнулся с бетонным ограждением в 9.02.57.

В момент аварии лайнер летел на высоте около 150 метров и со скоростью около 300 километров в час.

Напомним, самолет выполнял рейс из Бангкока в Муан. Погибли 179 человек из 181, находившегося на борту. Выжили два члена экипажа. Лайнер почти полностью сгорел.

Эта катастрофа стала крупнейшей в истории страны на ее территории по числу жертв.