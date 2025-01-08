Взрыв снаряда в Арка-2. В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших

В пресс-центре Министерства здравоохранения рассказали 24.kg о состоянии пострадавших в результате бытового взрыва снаряда в селе Арка-2 Баткенской области.

По данным ведомства, девочка получает лечение в Ошской межобластной детской клинической больнице, состояние средней тяжести. Ее мать на лечении в отделении реанимации Ошской межобластной клинической больницы.

«Состояние стабильно тяжелое, ей планируют сделать операцию, медикаментами обеспечена», — отметили в министерстве.

Напомним, 5 января 2025 года в селе Арка-2 Лейлекского района в результате взрыва снаряда пострадали женщина и ее несовершеннолетняя дочь. Пострадавших доставили в ЦОВП села Кулунду, где им оказали первую медицинскую помощь, а после по линии санавиации перевели в Ош.