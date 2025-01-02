Tesla взорвалась у отеля Дональда Трампа: что произошло в Лас-Вегасе

В Лас-Вегасе у отеля, принадлежащего Дональду Трампу, взорвался электрический пикап Tesla Cybertruck. Находившийся в салоне человек погиб, еще семеро оказавшихся на месте происшествия получили легкие травмы. Об этом пишет DW.

Как отмечает издание, миллиардер Илон Маск, владелец компании-производителя электромобиля, написал в соцсети X, что причина взрыва была не в самом Cybertruck, а в его предположительно взрывоопасном грузе.

Местные правоохранители сообщили журналистам, что пикап, судя по всему, был загружен фейерверками.

Однако, по словам президента США Джо Байдена, проверяется также версия о связи этого происшествия с наездом автомобиля на толпу в Новом Орлеане, в результате которого погибли не менее 15 человек. Сообщается, что в обоих случаях автомобили были арендованы через сервис каршеринга Turo.