США по ошибке сбили свой истребитель над Красным морем

В ходе операции у побережья Йемена американские военные случайно сбили собственный истребитель F/A-18 Hornet. Об этом сообщает DW.

По данным издания, оба пилота катапультировались, один из них получил легкие ранения.

«Ракетный крейсер USS Gettysburg по ошибке открыл огонь по истребителю, который вылетел с авианосца Harry S. Truman. Инцидент не был связан с вражеским обстрелом, проводится всестороннее расследование», — говорится в сообщении Центрального командования США.

С начала войны между Израилем и ХАМАС союзные исламистам йеменские хуситы регулярно атакуют ракетами и дронами цели в Израиле и суда в Красном море. Американские военные наносят удары по объектам хуситов. Так, 21 декабря нанесены удары по позициям хуситов близ столицы Йемена Саны. Также США сбили над Красным морем несколько хуситских дронов и крылатую ракету.