15:07
USD 87.00
EUR 90.41
RUB 0.84
Происшествия

США по ошибке сбили свой истребитель над Красным морем

В ходе операции у побережья Йемена американские военные случайно сбили собственный истребитель F/A-18 Hornet. Об этом сообщает DW.

По данным издания, оба пилота катапультировались, один из них получил легкие ранения.

«Ракетный крейсер USS Gettysburg по ошибке открыл огонь по истребителю, который вылетел с авианосца Harry S. Truman. Инцидент не был связан с вражеским обстрелом, проводится всестороннее расследование», — говорится в сообщении Центрального командования США.

С начала войны между Израилем и ХАМАС союзные исламистам йеменские хуситы регулярно атакуют ракетами и дронами цели в Израиле и суда в Красном море. Американские военные наносят удары по объектам хуситов. Так, 21 декабря нанесены удары по позициям хуситов близ столицы Йемена Саны. Также США сбили над Красным морем несколько хуситских дронов и крылатую ракету.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/315003/
просмотров: 338
Версия для печати
Материалы по теме
Стрельба в христианской школе в США: по меньшей мере три человека убиты
Стратегию противодействия ненависти в отношении мусульман озвучили в США
Школьники США должны знать об опасности коммунизма: в Конгресс внесли проект
Аналитики США предлагают Трампу не игнорировать Центральную Азию
МИД прокомментировал сообщение о гибели кыргызстанца в США
Война в Сирии. Кому выгодно, зачем и почему
Мать троих детей Мээрим Сейитова учится и работает в одном из лучших вузов США
Newsweek смоделировал ядерный удар по Москве, Пекину и Пхеньяну
Кыргызстан хочет взять в лизинг два самолета Airbus — президент
Хакеры из Китая могли взломать телефоны около 150 американских политиков — CNN
Популярные новости
Если пострадали, звоните. В&nbsp;Бишкеке задержали подозреваемую в&nbsp;мошенничестве Если пострадали, звоните. В Бишкеке задержали подозреваемую в мошенничестве
В&nbsp;результате гололеда в&nbsp;Бишкеке пострадали пять автобусов В результате гололеда в Бишкеке пострадали пять автобусов
В&nbsp;Бишкеке задержали судью горсуда и&nbsp;его супругу В Бишкеке задержали судью горсуда и его супругу
&laquo;Отмазывали&raquo; призывников от&nbsp;службы. В&nbsp;Бишкеке задержаны военкомы двух районов «Отмазывали» призывников от службы. В Бишкеке задержаны военкомы двух районов
Бизнес
Зимнее волшебство: MEGA приглашает на&nbsp;концерт на&nbsp;площади Ала-Тоо Зимнее волшебство: MEGA приглашает на концерт на площади Ала-Тоо
&laquo;Кыргызтелеком&raquo; и&nbsp;Минцифры отмечают 90-летие первого министра связи&nbsp;КР «Кыргызтелеком» и Минцифры отмечают 90-летие первого министра связи КР
Идея для классного подарка себе и&nbsp;близким на&nbsp;Новый год! Идея для классного подарка себе и близким на Новый год!
Выгодная акция от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo;: пополняйте XRuby бесплатно через BakAi Выгодная акция от «Бакай Банка»: пополняйте XRuby бесплатно через BakAi
22 декабря, воскресенье
15:00
Аламединское ущелье и туман в Кегеты. Фото читателей 24.kg Аламединское ущелье и туман в Кегеты. Фото читателей 24...
14:30
США по ошибке сбили свой истребитель над Красным морем
14:28
Вырубка деревьев у школ в США повлияла на успеваемость детей — исследование
13:00
Кыргызстан умеет в себя влюблять — сибирячка Алена о жизни в Бишкеке
11:00
Что поставить на стол и надеть на Новый год, чтобы задобрить Змею
21 декабря, суббота
23:22
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в фото и видео читателей 24.kg