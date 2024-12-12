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В Кара-Суу государству вернули участки госрынка «Туратали»

В Кара-Суйском районе Ошской области в счет государства вернули 4,93 гектара земли, принадлежащие государственному рынку «Туратали», сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

«В целях устранения нарушений закона и защиты государственных интересов прокуратура подала иски в судебные органы, которые в результате судебных разбирательств полностью удовлетворены. На основании чего надзорный орган внес в Государственное агентство по управлению государственным имуществом акт прокурорского реагирования, по итогам рассмотрения которого земельные участки возвращены государству», — говорится в сообщении.

В пресс-службе Генпрокуратуры отметили, что стоимость этих участков составляет 890 миллионов 985 тысяч 950 сомов.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/314006/
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В Кара-Суу государству вернули участки госрынка «Туратали»