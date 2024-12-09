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Происшествия

Дело блогера Адыла Акжол уулу прекращено за примирением сторон

Уголовное дело в отношении бывшего заместителя директора НТРК, ныне блогера Адыла Акжол уулу прекращено. Об этом 24.kg сообщили в Первомайском районном суде столицы. Его отпустили из зала суда.

Сегодня, 9 декабря, суд постановил прекратить уголовное дело в отношении блогера из-за примирения сторон. Мера пресечения в виде заключения под стражу отменена.

Напомним, Адыла Акжол уулу задержали в начале августа 2024 года и водворили в СИЗО до 4 октября на время следствия, затем продлили срок содержания под стражей. Позже на блогера завели еще одно уголовное дело. В милиции рассказали, что 22 июля в УГКНБ по городу Ошу и Ошской области с заявлением обратился предприниматель.

Он заявил, что Адыл Акжол уулу вымогал у него крупную сумму за удаление видео, связанного с его компанией, с YouTube-канала блогера. ОВД Узгенского района и ГКНБ начали досудебное производство. По итогам нескольких экспертиз правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Вымогательство» УК КР.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/313641/
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