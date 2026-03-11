12:15
Власть

Глава КР: Власти не против митингов, но они не должны противоречить традициям

Власти не против митингов, но они должны проходить в разрешенном месте и не нарушая национальных устоев и традиций. Об этом президент Садыр Жапаров сегодня заявил на заседании Жогорку Кенеша.

По его словам, для митингов и акций в столице определена специальная площадка — сквер имени Максима Горького.

«Хочу отметить, что мы не против митингов и акций. В сквере имени Максима Горького всегда можно проводить такие мероприятия. Нужно только уведомить мэрию Бишкека. Других разрешений брать не нужно. А то некоторые думают, что вообще в стране митинге запрещены», — сказал глава государства.

Он также добавил, что на митингах лозунги участников не должны противоречить традициям и менталитету общества.

«На митинге в честь Международного женского дня вышли участники, говоря о проблемах и требованиях лишь 1 процента граждан страны. Не стоит говорить от имени всех 7,5 миллиона граждан. Большинство населения не поддерживает подобные требования. Если бы большинство наших граждан придерживались такой жизни, какой требуют на митинге, мы бы промолчали», — выразил мнение Садыр Жапаров.

Он заметил, что не стоит выходить на улицы с подобными лозунгами и пропагандировать такие идеи. «Мы должны запретить такое, потому что это не подходит нашим традициям и обычаям», — заключил президент.
Ссылка: https://24.kg/vlast/365471/
