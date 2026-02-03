Активистки в Бишкеке оспаривают ограничение митингов

В Кыргызстане продолжается разбирательство вокруг норм Закона «О мирных собраниях», которые, по мнению гражданских активисток, нарушают право на проведение митингов без необоснованных ограничений.

Как сообщается, 23 декабря 2025 года гражданки Толекан Исмаилова и Бермет Борубаева обратились в Конституционный суд с ходатайством о признании неконституционными отдельных норм части 2 статьи 14 и части 2 статьи 15. Эти положения позволяют органам местного самоуправления ограничивать место, время и маршрут мирных собраний, фактически вводя длительные территориальные запреты.

Заявительницы подчеркивают: подобная практика противоречит статье 39 Конституции и международным обязательствам Кыргызстана, например статье 21 Международного пакта о гражданских и политических правах.

26 января 2026 года Конституционный суд отказал в принятии обращения, сославшись на несоответствие формальным требованиям. При этом не указал, какие именно нормы закона о Конституционном суде нарушены, что активистки расценивают как препятствие для доступа к конституционному правосудию.

2 февраля они подали жалобу на отказ с просьбой рассмотреть дело повторно и предоставить возможность заявительницам участвовать в процессе.

Напомним, в январе 2026 года Первомайский суд продлил запрет на митинги в центре Бишкека до 31 марта 2025 года. Единственное место, где можно проводить акции протеста в столице, — сквер имени Максима Горького.