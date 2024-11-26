Обещал решить проблемы и взял $240 тысяч, уверяя, что общается с сыном Ташиева

Чекисты задержали подозреваемого в мошенничестве, который, обещая решить проблемы, взял у мужчины $240 тысяч и не вернул. Об этом сообщили в пресс-центре ГКНБ КР. Подозреваемый прикрывался связями с сыном Камчыбека Ташиева.

Установлено, что гражданин Ж.И.Р., вводя граждан в заблуждение, брал деньги для разрешения различных вопросов, впоследствии, ссылаясь на личные знакомства с близкими родственниками высокопоставленных лиц, отказывался от выполнения своих обязательств.

В ГКНБ обратился гражданин Т.Т.М., который сообщил, что гражданин Ж.И.Р., прикрываясь именем сына председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева, взял $240 тысяч. Спецслужбы возбудили дело. Мужчину задержали и водворили в СИЗО. Следствие продолжается.

ГКНБ КР напоминает о недопустимости нарушения законодательства страны, прикрываясь именами высокопоставленных лиц, при выявлении которых будут приниматься соответствующие меры, в том числе уголовно-правового характера, а граждан, пострадавших от подобных фактов, призывает обращаться по номеру: 0312620585.