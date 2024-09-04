22:20
USD 86.45
EUR 92.47
RUB 1.00
Происшествия

Связанное с ОПГ Кольбаева ОсОО приобрело ранее принадлежащую Минобороны землю

В Кыргызстане государству вернули земельный участок стоимостью 147 миллионов сомов. Об этом сообщили в ГКНБ.

В частности, установлено, что в 2008-м отдельные должностные лица Министерства обороны с нарушением действовавших на тот момент законодательных процедур незаконно вывели с баланса ведомства в частную собственность земельный участок в 0,58 гектара.

С 2008 по 2022 год землю неоднократно переоформляли на разные лица и компании. Для легализации преступных доходов, поступающих от ОПГ, ее приобрели и оформили на ОсОО «Б», учредителями которого являются аффилированные лица с ОПГ Камчыбека Асанбека (Камчи Кольбаева).

«По итогам профилактической работы владельцы, осознавая противоправность владения участком, а также в целях восстановления законности на добровольной основе возвратили землю государству», — заявили в ГКНБ.

ГКНБ
Фото ГКНБ. Участок

Следствие продолжается в целях установления причастных к незаконной приватизации должностных лиц Министерства обороны и привлечения их к ответственности.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/304021/
просмотров: 2464
Версия для печати
Материалы по теме
Автовокзал, кинотеатр и магазин. В Токтогуле государству вернули ряд объектов
Задержан первый заместитель акима Кара-Суйского района
Экс-депутата местного кенеша Сузака уличили в связях с узбекским лидером ОПГ
Дольщики «Авроры Грин» подали в суд на кабинет министров за бездействие
В Баткене задержан сторонник разыскиваемого узбекского лидера ОПГ Салима Бойвоча
Центр отдыха «Ак-Марал» на Иссык-Куле передали Таможенной службе
Национализация и конфискация: какие объекты и от кого получило государство
ГКНБ изъял у бывшего чиновника зерносклад на Иссык-Куле и вернул его государству
Завод «Кум-Шагыл» и карьер в Бишкеке вернули в собственность государства
В Баткенской области незаконно приватизированный стадион возвращен государству
Популярные новости
В&nbsp;&laquo;Арча-Бешике&raquo; соседи несколько раз ударили ножом мужчину В «Арча-Бешике» соседи несколько раз ударили ножом мужчину
По&nbsp;факту гибели Айтурган Маматкуловой задержали супруга По факту гибели Айтурган Маматкуловой задержали супруга
В&nbsp;результате ночных обстрелов Белгорода и&nbsp;Харькова много пострадавших В результате ночных обстрелов Белгорода и Харькова много пострадавших
На&nbsp;рынке Нарына мужчина ранил ножом жену. Пострадавшая в&nbsp;больнице На рынке Нарына мужчина ранил ножом жену. Пострадавшая в больнице
Бизнес
MBANK и&nbsp;Кыргызгосстрах подписали меморандум о&nbsp;сотрудничестве MBANK и Кыргызгосстрах подписали меморандум о сотрудничестве
MEGA и&nbsp;Государственная страховая организация подписали меморандум MEGA и Государственная страховая организация подписали меморандум
MegaPay обнуляет комиссию при оплате питания и&nbsp;ремонта в&nbsp;детсадах Бишкека MegaPay обнуляет комиссию при оплате питания и ремонта в детсадах Бишкека
Теперь открыть карту MBANK Junior для вашего ребенка стало проще, чем когда-либо Теперь открыть карту MBANK Junior для вашего ребенка стало проще, чем когда-либо
4 сентября, среда
22:00
Чудаки парковки. Некоторые устраивают стоянки для машин на тротуарах Бишкека Чудаки парковки. Некоторые устраивают стоянки для машин...
21:30
В Кыргызстане с 1 октября увеличатся пенсии — постановление кабмина
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 5 сентября: без осадков и тепло
20:38
Почти 200 терактов пытались совершить в странах СНГ за последний год
20:13
Инцидент с транспортом «Росатома»: компания дала официальный комментарий