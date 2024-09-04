Связанное с ОПГ Кольбаева ОсОО приобрело ранее принадлежащую Минобороны землю

В Кыргызстане государству вернули земельный участок стоимостью 147 миллионов сомов. Об этом сообщили в ГКНБ.

В частности, установлено, что в 2008-м отдельные должностные лица Министерства обороны с нарушением действовавших на тот момент законодательных процедур незаконно вывели с баланса ведомства в частную собственность земельный участок в 0,58 гектара.

С 2008 по 2022 год землю неоднократно переоформляли на разные лица и компании. Для легализации преступных доходов, поступающих от ОПГ, ее приобрели и оформили на ОсОО «Б», учредителями которого являются аффилированные лица с ОПГ Камчыбека Асанбека (Камчи Кольбаева).

«По итогам профилактической работы владельцы, осознавая противоправность владения участком, а также в целях восстановления законности на добровольной основе возвратили землю государству», — заявили в ГКНБ.

Фото ГКНБ. Участок

Следствие продолжается в целях установления причастных к незаконной приватизации должностных лиц Министерства обороны и привлечения их к ответственности.