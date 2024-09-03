Сотрудники ППС по горячим следам задержали двух подозреваемых в разбое

В Бишкеке сотрудники полка Патрульно-постовой службы по горячим следам задержали двух подозреваемых в совершении разбойного нападения. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления внутренних дел столицы.

В ночь на 3 сентября на пересечении улиц Рыскулова и Бобулова двое неизвестных, угрожая острым предметом, отобрали у мужчины телефон.

Недалеко от этого места патрулировали сотрудники ППС, которые услышали крики и побежали на них. К ним обратился пострадавший и, получив описание подозреваемых, они по горячим следам задержали двоих мужчин. При осмотре у них обнаружили отобранный телефон и складной нож. Их доставили в следственную службу для дальнейших разбирательств.

В милиции добавили, что подозреваемыми оказались 35-летний Н.А. и 26-летний Р.Д., которые ранее неоднократно привлекались к уголовной ответственности. Пострадавший написал заявление, возбуждено дело по статье «Разбой» УК КР. Задержанных водворили в ИВС ГУВД Бишкека. Следствие продолжается.