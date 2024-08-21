Сбой в работе WhatsApp и Telegram затронул пользователей и в Кыргызстане

В работе мессенджеров WhatsApp и Telegram произошел сбой. Об этом сообщают пользователи приложений.

Мессенджеры не принимают и не отправляют сообщения как на мобильных устройствах, так и в десктопных версиях.

По данным зарубежных СМИ, проблемы зафиксированы также в России, Казахстане и Узбекистане.

В России плохо работают не только Telegram и WhatsApp, но и многие другие сервисы и сайты.

Сообщается о проблемах с доступом к «Википедии», мессенджерам Discord и Skype, игровой платформе Steam, магазину приложений AppStore.