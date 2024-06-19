По меньшей мере 550 паломников погибли в Саудовской Аравии во время хаджа из-за жары. Об этом сообщило AFP со ссылкой на источники в дипломатических кругах неназванных арабских стран.

Отмечается, что не менее 323 погибших были египтянами, все они, кроме одного человека, умерли из-за жары. Собеседники агентства указали, что не менее 60 скончавшихся были иорданцами.

Египетский чиновник объяснил, что количество погибших связано с большим числом незарегистрированных паломников, прибытие которых вызвало хаос в лагерях для помощи верующим.

Ранее сообщалось, что не менее 14 человек из Иордании погибли от обезвоживания и экстремальной жары. Отдельно отмечается, что еще 17 паломников числятся пропавшими без вести.

Уточняется, что тела доставлены в один из крупнейших моргов Мекки.

Температура воздуха в Мекке в период хаджа в этом году достигает почти 52 градусов Цельсия, уточняет агентство.