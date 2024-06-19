12:57
USD 87.60
EUR 93.91
RUB 0.99
Происшествия

По меньшей мере 550 паломников погибли в Саудовской Аравии во время хаджа

По меньшей мере 550 паломников погибли в Саудовской Аравии во время хаджа из-за жары. Об этом сообщило AFP со ссылкой на источники в дипломатических кругах неназванных арабских стран.

Отмечается, что не менее 323 погибших были египтянами, все они, кроме одного человека, умерли из-за жары. Собеседники агентства указали, что не менее 60 скончавшихся были иорданцами.

Египетский чиновник объяснил, что количество погибших связано с большим числом незарегистрированных паломников, прибытие которых вызвало хаос в лагерях для помощи верующим.

Ранее сообщалось, что не менее 14 человек из Иордании погибли от обезвоживания и экстремальной жары. Отдельно отмечается, что еще 17 паломников числятся пропавшими без вести.

Уточняется, что тела доставлены в один из крупнейших моргов Мекки.

Температура воздуха в Мекке в период хаджа в этом году достигает почти 52 градусов Цельсия, уточняет агентство.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/296978/
просмотров: 530
Версия для печати
Материалы по теме
Не менее 14 паломников погибли из-за сильного зноя во время хаджа
Хадж-2024. Первая группа паломников вылетела из города Ош в Саудовскую Аравию
Хадж-2024. В Саудовской Аравии накажут за незаконное паломничество
Хадж-2024. Сколько будет стоить поездка в Мекку, рассказали в ДУМК
Хадж-2024. Регистрация граждан КР, желающих совершить паломничество, завершена
Операции на сердце кыргызстанцам начали проводить хирурги из Саудовской Аравии
Квота на хадж-2024 для Кыргызстана составила 6 тысяч 60 человек — ДУМК
Врачи из Саудовской Аравии проведут в Кыргызстане бесплатные операции на сердце
Хадж-2024. ДУМК не объявляло конкурс среди авиакомпаний на перевозку паломников
Хадж-2024. Регистрация паломников начнется 9 ноября
Популярные новости
Не&nbsp;поделили дорогу. В&nbsp;Бишкеке мужчина ударил ножом в&nbsp;грудь оппонента Не поделили дорогу. В Бишкеке мужчина ударил ножом в грудь оппонента
Экс-рукаппарата мэрии Бишкека поймали пьяным за&nbsp;рулем Экс-рукаппарата мэрии Бишкека поймали пьяным за рулем
Авто строительной компании протаранило кафе на&nbsp;Иссык-Куле Авто строительной компании протаранило кафе на Иссык-Куле
На&nbsp;юге Кыргызстана ночью произошло землетрясение На юге Кыргызстана ночью произошло землетрясение
Бизнес
25&nbsp;июня 2024 года в&nbsp;КР вводится обязательная регистрация мобильных телефонов 25 июня 2024 года в КР вводится обязательная регистрация мобильных телефонов
Проверьте статус IMEI-кода вашего смартфона в&nbsp;приложении &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; Проверьте статус IMEI-кода вашего смартфона в приложении «Мой О!»
Как сделать безлимитными Instagram + WhatsApp и&nbsp;Telegram? Как сделать безлимитными Instagram + WhatsApp и Telegram?
Бизнес без продаж: как заработать на&nbsp;открытии пункта выдачи заказов Ozon Бизнес без продаж: как заработать на открытии пункта выдачи заказов Ozon
19 июня, среда
12:49
Страны ЕАЭС не будут перечислять таможенные пошлины России и Беларуси в долларах Страны ЕАЭС не будут перечислять таможенные пошлины Рос...
12:39
Парламент одобрил соглашение по железной дороге Китай — Кыргызстан — Узбекистан
12:22
Штормовое предупреждение. В Кыргызстане из-за сильных дождей могут сойти сели
12:15
Депутат Кубанычбек Самаков просит запретить экспорт мяса в Иран
11:56
По меньшей мере 550 паломников погибли в Саудовской Аравии во время хаджа