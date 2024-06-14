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Сюжет: Насилие над детьми

Отчима избитой двухлетней девочки в Баткене заключили в СИЗО

Отчима избитой двухлетней девочки в селе Бужум заключили в СИЗО на месяц на время следствия. Об этом 24.kg сообщили в УВД Баткенской области.

Решение о заключении под стражу принял районный суд.

Между тем директор Центра координации и управления здравоохранения в Баткенской области Арзыбек Борубеков заявил 24.kg, что ребенок до сих пор находится в коме и подключен к аппарату ИВЛ. Состояние стабильно тяжелое.

Напомним, 7 июня в 9.19 из Баткенской областной объединенной больницы сообщили, что в реанимационное отделение без сознания поступила двухлетняя жительница села Жаны-Жер. По итогу доследственной проверки возбуждено уголовное дело по статье 138 «Истязание» УК КР. По подозрению в избиении девочки задержан отчим. Его водворили в ИВС на 48 часов.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/296658/
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