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Сюжет: Насилие над детьми

В Баткене жестоко избили двухлетнюю девочку. Она в коме

В Баткене после жестокого избиения двухлетняя девочка впала в кому. Информацию 24.kg подтвердили в УВД области и Минздраве.

7 июня из областной больницы сообщили в милицию, что в реанимационное отделение поступил ребенок 2022 года рождения. Девочка была без сознания. Факт зарегистрирован, начата проверка. По ее итогу возбуждено уголовное дело по статье 138 «Истязание» УК КР.

В милицию с заявлением также обратилась бабушка девочки. По подозрению в избиении ребенка задержан 40-летний отчим, житель села Бужум. Его водворили в ИВС на 48 часов.

Комментируя состояние пострадавшей, в Минздраве 24.kg отметили, что с момента поступления в больницу девочка находится в коме и подключена к аппарату ИВЛ. Диагноз — закрытая черепно-мозговая травма с ушибом мозга. Состояние оценивается как крайне тяжелое.

Фото на главной — заставочное, из интернета
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/296422/
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