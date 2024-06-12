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Сюжеты: Насилие над детьми, Семейное насилие

Упала с ходунков. Мать жестоко избитой девочки в Баткене дала ложные показания

В пресс-службе управления внутренних дел Баткенской области сообщили подробности дела, в результате которого двухлетняя девочка впала в кому после жестокого избиения.

По ее данным, 7 июня в 9.19 из Баткенской областной объединенной больницы сообщили, что в реанимационное отделение без сознания поступила двухлетняя жительница села Жаны-Жер.

Факт зарегистрирован в электронном журнале информации, начата доследственная проверка.

В ходе проверки 32-летняя А. кызы А. отметила, что ее дочь родилась в первом браке. С рождения страдает ДЦП, она с большим трудом передвигается.

В мае женщина вышла замуж за 40-летнего жителя села Бужум. По словам матери ребенка, ранее они с супругом пытались помочь девочке ходить, но та падала несколько раз и ударялась головой.

Как пояснила мать, 7 июня родители также пытались научить ребенка встать на ноги, но девочка прикусила язык и потеряла сознание. После они привезли ее в больницу. Мать и отчим живут вместе два месяца. Временно нигде не работают.

Для определения тяжести полученных травм на теле ребенка назначена судебно-медицинская экспертиза.

По итогу доследственной проверки возбуждено уголовное дело по статье 138 «Истязание» УК КР. По подозрению в избиении девочки задержан отчим. Его водворили в ИВС на 48 часов.

Бабушка пострадавшего ребенка рассказала журналистам, что девочка с рождения была здорова. Она отметила, что несколько раз видела синяки на теле малыша, и заявила, что ее систематически избивал зять. Она же и написала заявление в правоохранительные органы.

«Однажды внучка прикусила язык. Потом узнала, что ее толкнул зять. 3 июня, когда бабушка была на дне рождения внучки, также заметила пятна на ее теле. И зятю, и дочери говорила, чтобы не били малыша. Дочь тоже говорит, что муж избивает внучку. Об этом все знают. Мы до этого не обращались в милицию», — рассказала бабушка.

Она подчеркнула: в этот раз родители пострадавшей сказали, что девочка упала с ходунков. Но бабушка в это не верит.

«Если бы она упала с ходунков, у нее были бы травмы только на голове, но у нее синяки по всему телу. Пусть зять получит наказание за свои действия и милиция проследит за этим», — заявила женщина.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/296435/
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