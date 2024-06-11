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В Раззакове закрыли женский подпольный религиозный учебный центр

В начале июня в Раззакове Лейлекского района ГКНБ совместно с Госкомиссией по делам религий приостановил деятельность религиозного учебного центра «Ан-Нисаа». Об этом сообщает пресс-центр госкомитета.

По его данным, учебный центр, не имея регистрации в ГКДР, проводил религиозные занятия с женщинами и подростками. Всего там обучалось около 60 женщин, из которых около 40 — подростки.

УГКНБ по Баткенской области совместно с отделом внутренних дел Лейлекского района проводит следственно-оперативные мероприятия. В отношении изъятой в учебном центре религиозной литературы назначены экспертизы.

ГКНБ призывает граждан не посещать религиозные объекты, которые работают подпольно, не имея официальной регистрации.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/296328/
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