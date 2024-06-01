В Бишкеке неизвестные угнали машину. Подозреваемого задержали

В Бишкеке задержали подозреваемого в автоугоне. Об этом сообщили в УВД Первомайского района столицы.
По его данным, 15 мая в милицию с заявлением обратился гражданин Б.А. Он просил принять меры в отношении неизвестных, которые ночью завладели его автомобилем Volkswagen Golf 3. Машина была припаркована по проспекту Манаса.
Возбуждено уголовное дело по статье 211 «Угон автомототранспортного средства» УК КР.
На территории Ошской области по подозрению в совершении преступления задержали ранее неоднократно судимого К.А., 1992 года рождения.
В ходе проверки сотрудники милиции установили, что угнанная машина находилась в Ошской области. В настоящее время ее вернули владельцу.