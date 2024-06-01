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Происшествия

В Бишкеке неизвестные угнали машину. Подозреваемого задержали

В Бишкеке задержали подозреваемого в автоугоне. Об этом сообщили в УВД Первомайского района столицы.

По его данным, 15 мая в милицию с заявлением обратился гражданин Б.А. Он просил принять меры в отношении неизвестных, которые ночью завладели его автомобилем Volkswagen Golf 3. Машина была припаркована по проспекту Манаса.

пресс-службы УВД Первомайского района
Фото пресс-службы УВД Первомайского района. Угнанный автомобиль

Возбуждено уголовное дело по статье 211 «Угон автомототранспортного средства» УК КР.

На территории Ошской области по подозрению в совершении преступления задержали ранее неоднократно судимого К.А., 1992 года рождения.

пресс-службы УВД Первомайского района
Фото пресс-службы УВД Первомайского района. Подозреваемый в угоне

В ходе проверки сотрудники милиции установили, что угнанная машина находилась в Ошской области. В настоящее время ее вернули владельцу.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/295584/
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