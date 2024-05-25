В Аламединском районе мужчина из ревности избивал бывшую супругу и пасынка

В Аламединском районе мужчина на почве ревности избивал и истязал бывшую супругу и пасынка. Подозреваемый задержан. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, 20 мая в ОВД Аламединского района с заявлением обратилась гражданка Л.Н., 1987 года рождения. Она просила принять меры в отношении бывшего мужа, Дж.А., 1991 года рождения, который в состоянии алкогольного опьянения на почве ревности систематически избивал и истязал ее и пасынка Ю.Р., 2010 года рождения.

Фото пресс-службы ГУВД Чуйской области. Задержанный

По факту возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 138 (истязание) УК КР. Мужчину задержали. Ему предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Назначены все необходимые судебно-правовые экспертизы.