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В Баткенской и Ошской областях произошло землетрясение

В Баткенской и Ошской областях произошло землетрясение. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

По информации Института сейсмологии, в 4.39 зарегистрировано землетрясение магнитудой 3,5 по шкале MSK-64.

Толчки зафиксированы в 10 километрах к юго-востоку от села Уч-Добо Баткенского района, в 18 километрах к юго-востоку от села Самаркандек, в 26 километрах к юго-востоку от села Рават, в 34 километрах к юго-востоку от села Лейлек.

Землетрясение силой до 3 баллов ощущалось в селах Уч-Добо, Ак-Татыр, Самаркандек и до 2,5 балла в селах Рават и Лейлек.

Также сегодня ночью, в 2.44, в Узгенском районе Ошской области зафиксировано землетрясение магнитудой 2.

По предварительным данным, жертв и разрушений нет.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/294411/
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