Землетрясение магнитудой 2,8 балла произошло в Кыргызстане

В Кыргызстане сегодня в 9.17 зарегистрировали очередное землетрясение. Об этом сообщил Институт сейсмологии НАН КР.
По его данным, очаг землетрясения находился в Нарынской области:
- примерно в 11 километрах к юго-востоку от сел Талды-Суу и Озгоруш;
- в 40 километрах к юго-востоку от Нарына.
Магнитуда подземнх толчков составила 2,8 балла, а интенсивность в эпицентре достигала около 3 баллов.
Отмечается, что в населенных пунктах Талды-Суу и Озгоруш толчки ощущались на уровне около 3 баллов.
По предварительной информации, пострадавших и разрушений не зафиксировано.