Происшествия

Землетрясение магнитудой 2,8 балла произошло в Кыргызстане

В Кыргызстане сегодня в 9.17 зарегистрировали очередное землетрясение. Об этом сообщил Институт сейсмологии НАН КР.

По его данным, очаг землетрясения находился в Нарынской области:

  • примерно в 11 километрах к юго-востоку от сел Талды-Суу и Озгоруш;
  • в 40 километрах к юго-востоку от Нарына.

Магнитуда подземнх толчков составила 2,8 балла, а интенсивность в эпицентре достигала около 3 баллов.

Отмечается, что в населенных пунктах Талды-Суу и Озгоруш толчки ощущались на уровне около 3 баллов.

По предварительной информации, пострадавших и разрушений не зафиксировано.
Материалы по теме
В Японии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,5
В Кыргызстане сегодня произошло землетрясение магнитудой 3,5
Землетрясение интенсивностью 4 балла произошло в Кыргызстане
Два землетрясения зафиксировали сейсмологи, одно из которых ощутили в КР
В Китае произошло землетрясение магнитудой 5, оно ощущалось в Кыргызстане
Два землетрясения — в Афганистане и Таджикистане — почувствовали кыргызстанцы
Кыргызстан и Япония обсудили систему раннего оповещения о землетрясениях
Землетрясение силой около 4,5 балла произошло в Кыргызстане
В Нарынской области произошло землетрясение магнитудой 3,5
Недалеко от Кара-Куля ночью произошло землетрясение
