Землетрясение магнитудой 2,8 балла произошло в Кыргызстане

В Кыргызстане сегодня в 9.17 зарегистрировали очередное землетрясение. Об этом сообщил Институт сейсмологии НАН КР.

По его данным, очаг землетрясения находился в Нарынской области:

примерно в 11 километрах к юго-востоку от сел Талды-Суу и Озгоруш;

в 40 километрах к юго-востоку от Нарына.

Магнитуда подземнх толчков составила 2,8 балла, а интенсивность в эпицентре достигала около 3 баллов.

Отмечается, что в населенных пунктах Талды-Суу и Озгоруш толчки ощущались на уровне около 3 баллов.

По предварительной информации, пострадавших и разрушений не зафиксировано.