Привозили гашиш из Афганистана и продавали в Оше. Задержаны 10 человек

В Кара-Суйском районе задержаны 10 человек, среди которых гражданин России. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Ошской области.

По ее данным, все они подозреваются в организации поставки гашиша из Афганистана в Кыргызстан и его продаже.

Оперативникам поступила информация, что несколько жителей города Оша и Кара-Суйского района привозят и продают в местности афганский гашиш. Факт зарегистрирован по статье «Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта» УК КР.

«Установлены личности подозреваемых и начата слежка за ними. Среди фигурантов был и гражданин России. Задержание проводили в два этапа. 8 мая задержали пятерых подозреваемых. Во время обыска их домов изъят 1 килограмм гашиша. Второй этап провели 10 мая и задержали еще пять человек», — говорится в сообщении.

В милиции отметили, что 9 из них водворили в СИЗО. Следствие продолжается.