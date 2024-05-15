В Джалал-Абаде задержан гражданин Узбекистана с фальшивыми долларами

В Джалал-Абадской области задержан 57-летний мужчина, у которого нашли поддельные $2 тысячи. Об этом сообщили в пресс-службе МВД КР.

Задержание проводили сотрудники СБНОН МВД совместно с сотрудниками Джалал-Абадского управления ГКНБ. Правоохранители получили информацию о том, что граждане Узбекистана занимаются контрабандой наркотиков и фальшивых долларов из соседней страны.

Задержание произвели 10 мая, факт зарегистрирован в ОВД Ала-Букинского района. Устанавливаются лица, причастные к данной группировке.