17:20
USD 88.85
EUR 94.81
RUB 0.95
Происшествия

В Сузаке ввели режим чрезвычайной ситуации III степени

В Сузакском районе Джалал-Абадской области введен режим чрезвычайной ситуации III степени. Об этом сообщает МЧС.

По его данным, в результате проливных дождей с 20 по 24 апреля затоплены придворовые участки жилых домов в айыльных аймаках Барпы, Кызыл-Туу, Сузак.

В реке Кок-Арт повысился уровень воды. Это создало угрозу схода селей для других населенных пунктов.

В настоящее время из жилых домов местных жителей откачивают воду с помощью мотопомп. Людей эвакуируют в безопасное место. На территории айыльных аймаков, где зафиксирована гибель животных, птиц, проводится дезинфекция.

На место происшествия направлена ​​специальная инженерная техника МЧС, начались работы по очистке паводковых каналов.

В МЧС отметили, что 24 апреля в Джалал-Абадской области после сильных дождей в селах Таштак, Кызыл-Сенгир, Бостон айыльного аймака Кызыл-Туу Сузакского района были затоплены около 150 жилых домов, 3 социальных объекта, 1 мост, дворы и 50 гектаров пашни.

Селевые потоки зарегистрированы также на территории Базар-Коргона, Аксы, Ала-Буки, Таш-Кумыра. Затоплены внутренние дороги и дворы жилых домов. Сейчас на местах ведутся активные работы.

22-23 апреля министр чрезвычайных ситуаций генерал-майор Бообек Ажикеев посетил затопленные участки республики, где прошел сель и дал соответствующие поручения по принятию оперативных мер.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/292513/
просмотров: 288
Версия для печати
Материалы по теме
В Чуйской области сошел сель. Река Бурана вышла из берегов
В Джалал-Абадской области вновь сошел сель. МЧС устраняет последствия
МЧС Кыргызстана показало, как устраняли последствия селей
Пресс-секретарь президента Аскат Алагозов: Пострадавшим от селей окажут помощь
Причиной селей в Кыргызстане стали локальные дожди, МЧС не может их предугадать
От удара молнии в Ошской области погиб подросток
В Джалал-Абадской и Таласской областях из-за селей ввели режим ЧС
В Джалал-Абаде тоже сошел сель. Затопило 42 дома
За три дня в Кыргызстане зарегистрировали 30 селевых потоков — МЧС
Селевые потоки на юге Кыргызстана. Глава МЧС прокомментировал ситуацию
Популярные новости
В&nbsp;Сузаке 54-летнюю учительницу избили родители и&nbsp;коллеги В Сузаке 54-летнюю учительницу избили родители и коллеги
Задержан Имамидин Ташов. Собирался открыть штаб по&nbsp;захвату власти&nbsp;&mdash; ГКНБ Задержан Имамидин Ташов. Собирался открыть штаб по захвату власти — ГКНБ
При передаче взятки в&nbsp;$25 тысяч задержан адвокат При передаче взятки в $25 тысяч задержан адвокат
Новорожденную купили за&nbsp;$3&nbsp;тысячи 400. Подробности смерти девочки в&nbsp;доме малютки Новорожденную купили за $3 тысячи 400. Подробности смерти девочки в доме малютки
Бизнес
&laquo;Досторы&raquo; в&nbsp;новых регионах. Первый магазин сети открылся на&nbsp;юге «Досторы» в новых регионах. Первый магазин сети открылся на юге
&laquo;РСК Банк&raquo;&nbsp;&mdash; генеральный партнер развития швейной индустрии в&nbsp;КР «РСК Банк» — генеральный партнер развития швейной индустрии в КР
Как кыргызстанцам избежать рисков при приобретении жилья через долевое участие Как кыргызстанцам избежать рисков при приобретении жилья через долевое участие
Монгольская компания &laquo;Монос&raquo; представила Кыргызстану свою продукцию Монгольская компания «Монос» представила Кыргызстану свою продукцию
24 апреля, среда
17:04
Кубок Азии по футзалу. Сборная Кыргызстана завершила выступление на турнире Кубок Азии по футзалу. Сборная Кыргызстана завершила вы...
17:03
Бишкекглавархитектура разработала эскиз-концепцию развития городских набережных
16:49
В Сузаке ввели режим чрезвычайной ситуации III степени
16:48
На местных выборах избиратели смогут голосовать за кандидата из списка партий
16:27
Почти 7 тонн контрабандных грецких орехов задержали в Баткене