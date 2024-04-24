В Сузаке ввели режим чрезвычайной ситуации III степени

В Сузакском районе Джалал-Абадской области введен режим чрезвычайной ситуации III степени. Об этом сообщает МЧС.

По его данным, в результате проливных дождей с 20 по 24 апреля затоплены придворовые участки жилых домов в айыльных аймаках Барпы, Кызыл-Туу, Сузак.

В реке Кок-Арт повысился уровень воды. Это создало угрозу схода селей для других населенных пунктов.

В настоящее время из жилых домов местных жителей откачивают воду с помощью мотопомп. Людей эвакуируют в безопасное место. На территории айыльных аймаков, где зафиксирована гибель животных, птиц, проводится дезинфекция.

На место происшествия направлена ​​специальная инженерная техника МЧС, начались работы по очистке паводковых каналов.

В МЧС отметили, что 24 апреля в Джалал-Абадской области после сильных дождей в селах Таштак, Кызыл-Сенгир, Бостон айыльного аймака Кызыл-Туу Сузакского района были затоплены около 150 жилых домов, 3 социальных объекта, 1 мост, дворы и 50 гектаров пашни.

Селевые потоки зарегистрированы также на территории Базар-Коргона, Аксы, Ала-Буки, Таш-Кумыра. Затоплены внутренние дороги и дворы жилых домов. Сейчас на местах ведутся активные работы.

22-23 апреля министр чрезвычайных ситуаций генерал-майор Бообек Ажикеев посетил затопленные участки республики, где прошел сель и дал соответствующие поручения по принятию оперативных мер.