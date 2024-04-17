В Бишкеке задержан один из подозреваемых в похищении человека

Задержан подозреваемый в похищении человека. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Бишкека.

По ее данным, 18 декабря прошлого года в УВД Ленинского района столицы с заявлением обратился А.К. с просьбой принять меры в отношении неизвестных. Они 23 октября 2023-го на пересечении проспекта Чуй и бульвара Молодой Гвардии против воли заявителя посадили его в автомашину Honda Fit, связали и увезли в неизвестном направлении.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 165 «Похищение человека» УК КР. Задержан один из подозреваемых. Им оказался Ж.Ж., 1995 года рождения. Он водворен в ИВС ГУВД Бишкека.

В настоящее время проводятся следственные и оперативно-разыскные мероприятия по установлению местонахождения и задержанию других лиц, имеющих причастность в совершении преступления. Расследование продолжается.