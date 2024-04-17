В Бишкеке более 100 иностранным студентам запретили работать курьерами

В Бишкеке проведены профилактические мероприятия среди иностранных студентов. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД столицы.

В ведомстве отмечают рост дорожно-транспортных происшествий с участием иностранных студентов, которые работают в сервисах быстрой доставки на мотоциклах и электросамокатах.

С руководителями служб быстрой доставки проведены разъяснительные работы по соблюдению законодательства КР в сфере внешней миграции, в результате чего более 100 иностранным студентам запретили работать.

В целях выявления и пресечения каналов нелегальной миграции сотрудниками ГУВД Бишкека выявлен 41 случай организации нелегальной миграции, большинство организаторов которых являются иностранными гражданами. После проведенных соответствующих следственно-оперативных мероприятий уголовные дела направлены в суд для дальнейшего разбирательства.