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Происшествия

В Чуйской области мужчина продал земли сельхозназначения под строительство домов

В Чуйской области продолжается работа по задержанию лиц, занимающихся захватом и продажей земель сельскохозяйственного назначения. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД региона.

По ее данным, с заявлением в милицию обратился Т.И., представляющий интересы гражданина Б.Н., о принятии мер в отношении З.Б., который незаконно захватил его четыре участка в селе Военно-Антоновка.

пресс-службы ГУВД Чуйской области
Фото пресс-службы ГУВД Чуйской области

«Он продал участки гражданам для строительства жилых домов, тогда как эта земля по назначению является сельскохозяйственной», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело. Задержан З.Б., 1976 года рождения и водворен в ИВС.

Следствие продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/291505/
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