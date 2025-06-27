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Происшествия

Задержан иностранец, привезший серную кислоту в КР для изготовления наркотиков

Сотрудники службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков столичной милиции задержали 27-летнего иностранца по подозрению в продаже прекурсоров для изготовления наркотиков в крупном объеме. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Бишкека.

пресс-службы ГУВД Бишкека
Фото пресс-службы ГУВД Бишкека

15 июня поступила оперативная информация о том, что иностранцы ищут пути незаконной продажи сильнодействующих веществ на территории Баткенской и Ошской областей. В УВД Первомайского района возбуждено дело по статье «Незаконное изготовление прекурсоров» УК КР и начаты следственные мероприятия.

Таким образом, на одной из АЗС села Ак-Турпак Кадамджайского района Баткенской области при продаже серной кислоты задержан 27-летний Н.Д. У него изъято девять пластиковых емкостей по 20 литров прекурсора, из которого должны были изготовить наркотики. Иностранца привезли в Бишкек и водворили в СИЗО.

В милиции отметили: в ходе допроса подозреваемый признал, что переправил прекурсоры через госграницу контрабандным путем. Серную кислоту, которую он продавал для изготовления наркотиков, оценивал в 250 тысяч сомов — общий вес составил 330 килограммов 75 граммов.

Следствие продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/334404/
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