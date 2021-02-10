И. о. мэра столицы провел первые рабочие встречи. С кем общался и что обсуждал

Новый и. о. градоначальника Бактыбек Кудайбергенов провел свои первые рабочие встречи. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, он встретился с представителями партии «Мекенчил», обсудил вопросы и алгоритм исполнения требований народа, озвученные во время событий 5-6 октября 2020-го. Отметим, что на парламентских выборах осенью прошлого года список кандидатов в Жогорку Кенеш возглавлял друг Садыра Жапарова, ныне председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев.

Кроме того, состоялось рабочее совещание с представителями штаба застройщиков по вопросам узаконения земельных участков под существующие домостроения в рамках правового поля.

Напомним, вчера премьер-министр Улукбек Марипов назначил Эрмека Нургазиева и. о. мэра Бишкека. Это кадровое решение вызвало широкий общественный резонанс. Даже президент страны Садыр Жапаров был вынужден высказаться. Назначенца с сомнительной репутацией глава кабмина снял.

Новым распоряжением Улукбека Марипова и. о. градоначальника назначен Бактыбек Кудайбергенов. Журналистам стало известно, что бишкекчанин судится с семьей Кудайбергенова из-за земельного участка. По словам Марата Акматалиева, на части его участка хозяйка соседнего — супруга и. о. мэра Динара Доконова — построила двухэтажный жилой дом.