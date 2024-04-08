Покушение на руководство Кыргызстана. Задержанных членов ОПГ отдали Азербайджану

Членов транснациональной ОПГ, которые готовили покушение на руководство Кыргызстана, по запросу официального Баку передали представителям МВД Азербайджана. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

По его данным, установлено, что 20 марта года через КПП «Ак-Жол — автодорожный» в Кыргызстан прибыли пять граждан Азербайджана. В частности А.В.С., 1971 года рождения, Б.С.О., 1984 года рождения, А.М.О., 1982 года рождения, Б.Н.О., 1992 года рождения , М.З.О., года рождения. Они прибыли в целях распространения и укрепления своего криминального влияния, в том числе преступной идеологии, а также совершения особо тяжкого преступления – заказного убийства.

Напомним, в Бишкеке задержаны пять граждан Азербайджана, являющихся членами транснациональной ОПГ, имеющих причастность к ряду противозаконных действий, связанных с незаконной деятельностью.