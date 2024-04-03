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Вице-президенту Федерации борьбы Ахрору Иминову продлили арест до июня

Вице-президенту Федерации борьбы Ахрору Иминову продлили срок содержания под стражей. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе Первомайского райсуда.

По ее данным, постановлением суда от 1 апреля ходатайство следователя ГСУ ГКНБ удовлетворено. Срок применения меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ахрора Иминова продлен до 4 июня. Следствие по делу продолжается. 

Напомним, вице-президента Федерации борьбы подозревают в финансировании членов ОПГ ликвидированного вора в законе Камчи Кольбаева. Его задержание произведено в рамках возбужденного уголовного дела по статье 261 «Создание организованной группы или участие в ней» УК КР.

В середине ноября Ахрора Иминова отпустили из СИЗО под подписку о невыезде, но потом снова задержали.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/290642/
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