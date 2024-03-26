21:49
USD 89.51
EUR 96.81
RUB 0.97
Происшествия

В Бишкеке задержан мошенник. Обманом завладел квартирой

В Бишкеке задержан мошенник. Об этом сообщает пресс-служба УВД Ленинского района.

По ее данным, в милицию обратилась гражданка Ш.А. с просьбой принять меры в отношении Т.К.

«Войдя в доверие и обещая выплатить $20 тысяч, мужчина получил в залог квартиру в Бишкеке на улице Акиева. Оформив договор купли-продажи на квартиру, отказался возвращать залог», — говорится в сообщении.

пресс-службы УВД Ленинского района
Фото пресс-службы УВД Ленинского района. Подозреваемый Т.К.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Задержан подозреваемый Т.К., 1996 года рождения. Ленинским районным судом применена мера пресечения в виде ареста с содержанием в СИЗО-1 города Бишкека сроком до 4 апреля.

Расследование продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/289909/
просмотров: 754
Версия для печати
Материалы по теме
В Балыкчи задержана мошенница. Продавала позолоченную медь под видом золота
Начальника штаба ГУВД Чуйской области водворили в СИЗО
В Кеминском районе задержан мошенник, который три года был в розыске
Разыскиваемого за мошенничество в Узбекистане мужчину нашли в Чуйской области
На Иссык-Куле у женщины обманом забрали 45 голов скота и оформили на нее кредит
Финансовая пирамида. В Караколе задержали еще двоих представителей Charge fast
Бекзат Омурбеков, подозреваемый в мошенничестве, заключен под стражу до 1 мая
Обещал должность главы региона. Задержан подозреваемый в мошенничестве
Обещал продать авто. Мошенник обманул девушку на 40 тысяч сомов
Задержан учредитель ОсОО «Беш-Сары», бывший депутат Жогорку Кенеша
Популярные новости
Райыма Матраимова нашли в&nbsp;Баку. Он&nbsp;связан с&nbsp;иностранцами, готовившими покушение Райыма Матраимова нашли в Баку. Он связан с иностранцами, готовившими покушение
В&nbsp;Бишкеке задержаны иностранцы. Готовили покушение на&nbsp;руководство Кыргызстана В Бишкеке задержаны иностранцы. Готовили покушение на руководство Кыргызстана
Теракт в&nbsp;&laquo;Крокус Сити Холле&raquo;. Погиб кыргызстанец Шерзодбек Тургунбаев Теракт в «Крокус Сити Холле». Погиб кыргызстанец Шерзодбек Тургунбаев
Теракт в&nbsp;&laquo;Крокус Сити Холле&raquo;. Стали известны подробности о&nbsp;подозреваемых Теракт в «Крокус Сити Холле». Стали известны подробности о подозреваемых
Бизнес
Промокоды на&nbsp;авиабилеты от&nbsp;&laquo;Тинькофф&raquo; Промокоды на авиабилеты от «Тинькофф»
Криптовалюта в&nbsp;Кыргызстане. Как не&nbsp;стать жертвой мошенников Криптовалюта в Кыргызстане. Как не стать жертвой мошенников
Осторожно, подделка! Как распознать контрафакт и&nbsp;где купить оригинал Осторожно, подделка! Как распознать контрафакт и где купить оригинал
Acıbadem: Операция по&nbsp;глубокой стимуляции мозга возвращает полноценную жизнь Acıbadem: Операция по глубокой стимуляции мозга возвращает полноценную жизнь
26 марта, вторник
21:28
Три отделения инфекционной больницы после капремонта начали принимать пациентов Три отделения инфекционной больницы после капремонта на...
21:27
Фото дня. В Бишкек доставлен экс-замглавы Таможенной службы Райымбек Матраимов
21:21
Матч Кыргызстан — Китайский Тайбэй: болеть пришли президент и глава ГКНБ
21:14
В ГКНБ доставлены четыре брата Матраимовы — Райымбек, Искендер, Тилек и Ислам
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 27 марта: облачно