В Бишкеке задержан мошенник. Обманом завладел квартирой

В Бишкеке задержан мошенник. Об этом сообщает пресс-служба УВД Ленинского района.

По ее данным, в милицию обратилась гражданка Ш.А. с просьбой принять меры в отношении Т.К.

«Войдя в доверие и обещая выплатить $20 тысяч, мужчина получил в залог квартиру в Бишкеке на улице Акиева. Оформив договор купли-продажи на квартиру, отказался возвращать залог», — говорится в сообщении.

Фото пресс-службы УВД Ленинского района. Подозреваемый Т.К.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Задержан подозреваемый Т.К., 1996 года рождения. Ленинским районным судом применена мера пресечения в виде ареста с содержанием в СИЗО-1 города Бишкека сроком до 4 апреля.

Расследование продолжается.