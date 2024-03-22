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Контент с сексуальным насилием над детьми распространяли в Кыргызстане — ГУВД

В Бишкеке задержан подозреваемый в вовлечении ребенка в порнобизнес. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД.

По ее данным, сотрудники отделения «К» городского управления уголовного розыска совместно с НЦБ Интерпола МВД Кыргызстана при содействии национальной полиции Нидерландов, а также полицейской службы Норвегии в ходе специальных оперативно-технических мероприятий и мониторинга интернет-пространства выявили доступ к «вопиющему контенту».

Отмечается, что установлены факты хранения и распространения материалов, содержащих сексуальное насилие над детьми, через веб-сайты, как в свободном доступе, так и в даркнете. Правоохранители также установили, что на территории КР создают и распространяют сайты, которые содержат детский порнографический контент.

Получены сведения о лицах, ответственных за их создание и распространение на территории республики.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 162 (соучастие в вовлечении ребенка в порнобизнес) УК КР.

По данным ГУВД, доступ к таким сайтам осуществляется через криптотранзакции, обналичивание производится с участием кыргызстанцев.

ГУВД Бишкека
Фото ГУВД Бишкека

В ходе расследования задержан гражданин Н.М.Т., 1989 года рождения. Его водворили в ИВС.

В ходе обыска по месту проживания подозреваемого обнаружены и изъяты технические средства, персональные компьютеры и комплектующие к ним. При первичном осмотре программного обеспечения, файлов, находящихся в одном из стационарных компьютеров, также обнаружены файлы, содержащие детские порнографические материалы.

Проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению иных лиц, причастных к преступной деятельности, для дачи юридической оценки их действиям.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/289605/
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