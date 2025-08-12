08:17
Власть

Порнография под запретом. Президент Кыргызстана подписал закон

Президент Кыргызстана подписал изменения в Кодекс о правонарушениях. Цель документа — защита моральных и нравственных ценностей общества, а также духовно-нравственного здоровья личности.

Законом предлагается внести в статью 109 Кодекса о правонарушениях изменение, предусматривающее ответственность за изготовление, демонстрацию, хранение либо рекламирование произведений, печатных изданий, изображений, аудиоматериалов или иных предметов порнографического характера, совершенные без цели сбыта, или другие способы распространения таких предметов, в том числе распространение через интернет.

Распространение контента, содержащего элементы порнографического характера, в интернет-пространстве КР отныне не допускается.

В документе также прописано, что:

  • доступ к сайту или к странице сайта порнографического характера должен быть ограничен в течение 24 часов с момента получения требования о совершении таких действий;
  • владелец сайта или страницы сайта должен удалить такой контент в течение 24 часов с момента предъявления соответствующего требования уполномоченным государственным органом;
  • в случае отказа от удаления контента или нарушения времени работа сайта может приостанавливаться до двух месяцев;
  • владелец не вправе создавать новый сайт или страницу сайта в интернете в период приостановления сайта или страницы сайта.
Ссылка: https://24.kg/vlast/339228/
