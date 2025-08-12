Порнография под запретом. Президент Кыргызстана подписал закон

Президент Кыргызстана подписал изменения в Кодекс о правонарушениях. Цель документа — защита моральных и нравственных ценностей общества, а также духовно-нравственного здоровья личности.

Законом предлагается внести в статью 109 Кодекса о правонарушениях изменение, предусматривающее ответственность за изготовление, демонстрацию, хранение либо рекламирование произведений, печатных изданий, изображений, аудиоматериалов или иных предметов порнографического характера, совершенные без цели сбыта, или другие способы распространения таких предметов, в том числе распространение через интернет.

Распространение контента, содержащего элементы порнографического характера, в интернет-пространстве КР отныне не допускается.

В документе также прописано, что: