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Власть

Запрет на доступ к сайтам с порнографическим контентом ввели в Кыргызстане

Президент подписал Закон «О запрете доступа к сайтам, содержащим контент с элементами порнографического характера, в интернет-пространстве». Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Как отмечается, цель документа — «защита моральных и нравственных ценностей общества, а также духовно-нравственного здоровья личности».

Законом устанавливается запрет на распространение контента, содержащего элементы порнографического характера, в интернет-пространстве Кыргызстана.

Предусмотрено, что время распространения контента, содержащего элементы порнографического характера, определяется как момент, когда данный контент впервые стал доступен в интернет-пространстве страны либо когда уполномоченный государственный орган получил сведения о данном контенте.

Уполномоченный госорган, установив факт распространения порнографического контента, принимает решение о приостановлении работы соответствующего сайта или его отдельной страницы в интернете до двух месяцев с момента установления такого факта. Данное решение является обязательным к исполнению для интернет-провайдеров, хостинг-провайдеров, владельцев сайтов и страниц в интернете.

В связи с этим интернет-провайдеры, хостинг-провайдеры, владельцы сайтов и (или) страниц в интернет-пространстве КР обязаны блокировать доступ к контенту, содержащему элементы порнографического характера.

Нарушение данных требований влечет ответственность по законодательству о правонарушениях.

Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.
Ссылка: https://24.kg/vlast/337802/
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