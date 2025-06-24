Комитет ЖК поддержал введение запрета на распространение порнографии в интернете

Комитет Жогорку Кенеша по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству 24 июня во втором и третьем чтениях одобрил введение запрета доступа к сайтам, содержащим контент с элементами порнографического характера, в интернет-пространстве Кыргызстана.

Председатель комитета Мурадил Сыдыков как один из инициаторов законопроекта напомнил, что проект устанавливает запрет на распространение контента, содержащего элементы порнографического характера, в интернет-пространстве, ответственность лиц, допустивших распространение контента, содержащего элементы порнографического характера, в интернет-пространстве, для защиты моральных и нравственных ценностей общества.

И добавил, что имеется решение всех парламентских фракций об одобрении проекта сразу в двух чтениях. Члены комитета без обсуждения поддержали законопроект.

Напомним, что, согласно законопроекту, «распространение контента, содержащего элементы порнографического характера, в интернет-пространстве Кыргызской Республики не допускается».

В документе прописано, что:

доступ к сайту или к странице сайта порнографического характера должен быть ограничен в течение 24 часов с момента получения требования о совершении таких действий;

владелец сайта или страницы должен удалить такой контент в течение 24 часов с момента предъявления соответствующего требования уполномоченным государственным органом;

в случае отказа от удаления контента или нарушения времени работа сайта может приостанавливаться сроком до двух месяцев;

владелец не вправе создавать новый сайт или страницу сайта в сети Интернет в период приостановления сайта или страницы сайта.

Согласно законопроекту, каждый, кто считает, что контент сайта или страницы сайта содержит элементы порнографического характера, может обратиться в уполномоченный государственный орган.

Кабинету министров в случае принятия закона необходимо создать реестр запрещенных интернет-сайтов, содержащих элементы порнографического характера, доступ к которым будет заблокирован на всей территории КР.