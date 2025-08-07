22:38
USD 87.45
EUR 102.17
RUB 1.10
Общество

Великобритания ввела на сайтах проверку возраста для защиты детей от порнографии

Фото из интернета

В Великобритании с 25 июля вступил в силу закон Online Safety Act, обязывающий онлайн-платформы проверять возраст пользователей для защиты несовершеннолетних от «опасного» контента с элементами порнографии. Об этом пишет Meduza.

Под ограничения попали не только порносайты, но и другие компании, включая и музыкальный стриминговый сервис Spotify, где теперь блокируют доступ к видеоклипам с взрослым рейтингом, трекам с ненормативной лексикой и подкастами для взрослых.

Сообщается, что одним из поводов для принятия закона стал случай самоубийства 14-летней школьницы Молли Рассел в 2017 году. Судебное разбирательство установило, что она подвергалась негативному контенту в интернете.

Закон был принят в 2023 году и с тех пор поэтапно вводится в действие. Его курирует британский медиа регулятор Ofcom. Как отмечает Meduza с ссылкой на Engadget, при нарушении закона онлайн-платформам и приложениям грозят штрафы до 18 миллионов фунтов стерлингов.

Однако одновременно со вступлением новых правил в силу вырос интерес к VPN-сервисам. По словам одной из компаний-разработчиков, число установок приложения увеличилось на 1,8 тысячи процентов. Пользователи также используют поддельные удостоверения личности и даже видеоигры, чтобы обойти возрастную проверку.

Несмотря на то, что многие платформы уже внедрили новые механизмы, общественное недовольство растет. Петицию с требованием отменить Online Safety Act подписали более 500 тысяч человек — этого достаточно, чтобы инициатива была рассмотрена в парламенте. Однако власти заявили, что пересматривать закон не собираются.

Напомним, что в Кыргызстане также запретили распространение контента порнографического характера в интернете. Президент Садыр Жапаров подписал Закон «О запрете доступа к сайтам, содержащим контент с элементами порнографического характера, в интернет-пространстве» 29 июля.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/338810/
просмотров: 125
Версия для печати
Материалы по теме
Компанию Meta обвинили в пиратстве порно для обучения искусственного интеллекта
Запрет на доступ к сайтам с порнографическим контентом ввели в Кыргызстане
Великобритания тоже заявила о готовности признать Палестину
Великобритания планирует снизить возраст избирателей до 16 лет
Комитет ЖК поддержал введение запрета на распространение порнографии в интернете
Новые случаи мошенничества с трудоустройством за рубежом зафиксировали в КР
Оборонная стратегия Великобритании переходит к состоянию «готовности к войне»
Великобритания остается важным стратегическим партнером Кыргызстана в Европе
Власти Британии хотят выпускать преступников раньше срока: не хватает тюрем
В Британии анонсированы реформы, призванные сократить число мигрантов в стране
Популярные новости
Накопительная пенсия: как можно получить деньги досрочно и&nbsp;на&nbsp;какие цели Накопительная пенсия: как можно получить деньги досрочно и на какие цели
Потерял трудовую книжку. Как доказать свой стаж? Потерял трудовую книжку. Как доказать свой стаж?
Календарь прививок. Кому и&nbsp;когда их&nbsp;делать и&nbsp;почему это важно Календарь прививок. Кому и когда их делать и почему это важно
На&nbsp;складах по&nbsp;всему миру скопились тысячи тонн помощи из-за ликвидации USAID На складах по всему миру скопились тысячи тонн помощи из-за ликвидации USAID
Бизнес
Подключайте выгодный интернет от&nbsp;О! для путешествий&nbsp;&mdash; от&nbsp;90&nbsp;сомов Подключайте выгодный интернет от О! для путешествий — от 90 сомов
Подключай eSIM от&nbsp;MEGA и&nbsp;получай 30&nbsp;ГБ интернета бесплатно Подключай eSIM от MEGA и получай 30 ГБ интернета бесплатно
&laquo;Айыл Банк&raquo; дарит путевку на&nbsp;умру вкладчикам депозита &laquo;Мудараба&raquo; «Айыл Банк» дарит путевку на умру вкладчикам депозита «Мудараба»
&laquo;Компаньон FEST&raquo;: яркий летний фестиваль на&nbsp;Иссык-Куле «Компаньон FEST»: яркий летний фестиваль на Иссык-Куле
7 августа, четверг
22:23
Великобритания ввела на сайтах проверку возраста для защиты детей от порнографии Великобритания ввела на сайтах проверку возраста для за...
22:00
Потерял трудовую книжку. Как доказать свой стаж?
21:43
Не менее десяти человек умерли от употребления домашней чачи из Сочи — СМИ
21:20
Сборная Кыргызстана по футзалу проведет товарищеские матчи с командой Венгрии
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 8 августа: в Бишкеке без осадков