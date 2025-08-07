Великобритания ввела на сайтах проверку возраста для защиты детей от порнографии

В Великобритании с 25 июля вступил в силу закон Online Safety Act, обязывающий онлайн-платформы проверять возраст пользователей для защиты несовершеннолетних от «опасного» контента с элементами порнографии. Об этом пишет Meduza.

Под ограничения попали не только порносайты, но и другие компании, включая и музыкальный стриминговый сервис Spotify, где теперь блокируют доступ к видеоклипам с взрослым рейтингом, трекам с ненормативной лексикой и подкастами для взрослых.

Сообщается, что одним из поводов для принятия закона стал случай самоубийства 14-летней школьницы Молли Рассел в 2017 году. Судебное разбирательство установило, что она подвергалась негативному контенту в интернете.

Закон был принят в 2023 году и с тех пор поэтапно вводится в действие. Его курирует британский медиа регулятор Ofcom. Как отмечает Meduza с ссылкой на Engadget, при нарушении закона онлайн-платформам и приложениям грозят штрафы до 18 миллионов фунтов стерлингов.

Однако одновременно со вступлением новых правил в силу вырос интерес к VPN-сервисам. По словам одной из компаний-разработчиков, число установок приложения увеличилось на 1,8 тысячи процентов. Пользователи также используют поддельные удостоверения личности и даже видеоигры, чтобы обойти возрастную проверку.

Несмотря на то, что многие платформы уже внедрили новые механизмы, общественное недовольство растет. Петицию с требованием отменить Online Safety Act подписали более 500 тысяч человек — этого достаточно, чтобы инициатива была рассмотрена в парламенте. Однако власти заявили, что пересматривать закон не собираются.

Напомним, что в Кыргызстане также запретили распространение контента порнографического характера в интернете. Президент Садыр Жапаров подписал Закон «О запрете доступа к сайтам, содержащим контент с элементами порнографического характера, в интернет-пространстве» 29 июля.