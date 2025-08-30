20:34
USD 87.39
EUR 102.05
RUB 1.09
Общество

Суд в Москве запретил порнографию со священниками и монахинями

Преображенский районный суд Москвы вынес решение о запрете распространения порнографических материалов, в которых фигурируют актеры, изображающие священнослужителей и монахинь. Как сообщает издание «Осторожно, новости», постановление было принято в конце июля по иску прокуратуры.

иллюстративное
Фото иллюстративное

Надзорное ведомство выявило три веб-страницы, содержащие контент такого рода. Согласно материалам дела, эти ресурсы демонстрировали «сцены совершения действий сексуального характера с религиозным символом, с использованием церковной (обрядовой) атрибутики». Отмечается, что на одной из ссылок, остающейся доступной, был показан ролик с участием темнокожего мужчины в костюме католического священника и женщины. Две из трех указанных прокуратурой страниц к моменту обнаружения уже были недоступны.

В своем исковом заявлении прокуратура также подчеркивала отсутствие возрастных ограничений на сайтах, что, по мнению ведомства, могло нанести вред детской психике.

В постановлении суда указано, что подобный материал оскорбляет религиозные чувства верующих. По мнению инстанции, такие ролики «в свободном демократическом обществе не могут защищаться свободой мысли, слова, мнения и информации».

В итоге исковое заявление надзорного ведомства было полностью удовлетворено, и все три интернет-страницы признаны запрещенными к распространению на территории России.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/341516/
просмотров: 272
Версия для печати
Материалы по теме
Порнография под запретом. Президент Кыргызстана подписал закон
Великобритания ввела на сайтах проверку возраста для защиты детей от порнографии
Компанию Meta обвинили в пиратстве порно для обучения искусственного интеллекта
Запрет на доступ к сайтам с порнографическим контентом ввели в Кыргызстане
Комитет ЖК поддержал введение запрета на распространение порнографии в интернете
Сыну можно и мне? Обвинения по делу Дональда Трампа и порнозвезды просят снять
Парень из Кара-Балты снимал детскую порнографию. Его задержали в России
Контент с сексуальным насилием над детьми распространяли в Кыргызстане — ГУВД
В Жогорку Кенеше предлагают за распространение порно в Сети сажать в тюрьму
Депутаты придумали, как бороться с насилием: хотят запретить порносайты
Популярные новости
В&nbsp;колонии &#8470;&nbsp;16&nbsp;в Беловодском 300 осужденных обеспечили работой В колонии № 16 в Беловодском 300 осужденных обеспечили работой
В&nbsp;школах Кыргызстана введены новые нормы нагрузки и&nbsp;расписания В школах Кыргызстана введены новые нормы нагрузки и расписания
С&nbsp;сентября возобновляют автобусные рейсы Каракол&nbsp;&mdash; Алматы через КПП &laquo;Кеген&raquo; С сентября возобновляют автобусные рейсы Каракол — Алматы через КПП «Кеген»
Свадьба сына Омурбека Текебаева. Подробности Свадьба сына Омурбека Текебаева. Подробности
Бизнес
Жители соседних домов поблагодарили N-Group за&nbsp;оперативную работу Жители соседних домов поблагодарили N-Group за оперативную работу
KOICA провела семинар на&nbsp;тему &laquo;Умное сельское хозяйство и&nbsp;изменение климата&raquo; KOICA провела семинар на тему «Умное сельское хозяйство и изменение климата»
MegaPay удваивает кешбэк в&nbsp;честь Дня независимости Кыргызстана MegaPay удваивает кешбэк в честь Дня независимости Кыргызстана
&laquo;Элдик Банку&raquo; присвоен кредитный рейтинг &laquo;B+&raquo; от&nbsp;S&amp;P Global Ratings «Элдик Банку» присвоен кредитный рейтинг «B+» от S&P Global Ratings
30 августа, суббота
20:32
У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,6 У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,6...
20:02
Суд в Москве запретил порнографию со священниками и монахинями
19:54
CAFA Nations Cup. Сборная Кыргызстана по футболу сыграла вничью с Туркменистаном
19:30
Кабмин Кыргызстана отчитался о проделанной работе в сфере энергетики
19:03
Турция объявила о полном прекращении торговли с Израилем