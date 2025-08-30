Суд в Москве запретил порнографию со священниками и монахинями

Преображенский районный суд Москвы вынес решение о запрете распространения порнографических материалов, в которых фигурируют актеры, изображающие священнослужителей и монахинь. Как сообщает издание «Осторожно, новости», постановление было принято в конце июля по иску прокуратуры.

Фото иллюстративное

Надзорное ведомство выявило три веб-страницы, содержащие контент такого рода. Согласно материалам дела, эти ресурсы демонстрировали «сцены совершения действий сексуального характера с религиозным символом, с использованием церковной (обрядовой) атрибутики». Отмечается, что на одной из ссылок, остающейся доступной, был показан ролик с участием темнокожего мужчины в костюме католического священника и женщины. Две из трех указанных прокуратурой страниц к моменту обнаружения уже были недоступны.

В своем исковом заявлении прокуратура также подчеркивала отсутствие возрастных ограничений на сайтах, что, по мнению ведомства, могло нанести вред детской психике.

В постановлении суда указано, что подобный материал оскорбляет религиозные чувства верующих. По мнению инстанции, такие ролики «в свободном демократическом обществе не могут защищаться свободой мысли, слова, мнения и информации».

В итоге исковое заявление надзорного ведомства было полностью удовлетворено, и все три интернет-страницы признаны запрещенными к распространению на территории России.