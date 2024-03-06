11:31
USD 89.43
EUR 97.01
RUB 0.98
Происшествия

В Бишкеке криптовалютчики продавали наркотики через мессенджер Telegram

Задержаны владельцы «обменников» криптовалюты, оказывающие содействие в сбыте синтетических наркотических веществ через мессенджер Telegram. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

По его данным, в ходе следственно-оперативных мероприятий задержана группа «криптообменщиков», изъято большое количество банковских карт, сотовых телефонов и сим-карт, наркотическое вещество «мефедрон».

«Задержаны пять граждан Кыргызстана, вовлеченных в незаконный оборот наркотических веществ и оказывающих посреднические услуги через «криптообменники». Их водворили в ИВС ГКНБ», — говорится в сообщении.

Продолжаются оперативные мероприятия, направленные на установление и пресечение деятельности лиц, распространяющих наркотики, и иных лиц, содействующих указанной незаконной деятельности.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/288367/
просмотров: 113
Версия для печати
Материалы по теме
Наркотики на сумму свыше 1 миллиона сомов изъяли у кыргызстанца при задержании
В Таласе с наркотиками задержали члена ОПГ
Кыргызстанцы возмущены, что в соцсетях открыто рекламируют наркотики
В 2023 году зарегистрировано 425 преступлений с закладкой наркотиков
В Джалал-Абаде задержаны члены террористической организации
В Баткене сотрудник СБНОН помогал работе международного наркоканала
Житель Баткенской области задержан за хранение опиума
В Бишкеке провели профилактическое мероприятие «Аптечная наркомания»
В Баткенской области за хранение наркотиков задержали ранее судимого
У сержанта милиции ГУВД Бишкека нашли гашиш в особо крупном размере
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане произошло землетрясение В Кыргызстане произошло землетрясение
EMSC: Землетрясение произошло в&nbsp;194 километрах от&nbsp;Бишкека EMSC: Землетрясение произошло в 194 километрах от Бишкека
В&nbsp;Алматы после землетрясения есть разрушения. Жители вышли на&nbsp;улицу В Алматы после землетрясения есть разрушения. Жители вышли на улицу
Кыргызстанец распространял экстремистские материалы в&nbsp;Facebook. Его задержали Кыргызстанец распространял экстремистские материалы в Facebook. Его задержали
Бизнес
Каныкей Жамангулова: ЗАО &laquo;МПЦ&raquo; создаст в&nbsp;Кыргызстане уникальное хранилище данных Каныкей Жамангулова: ЗАО «МПЦ» создаст в Кыргызстане уникальное хранилище данных
Алексей Сапон: Ozon помогает малому и&nbsp;среднему бизнесу Кыргызстана Алексей Сапон: Ozon помогает малому и среднему бизнесу Кыргызстана
UZINFOCOM представит экосистему MyID&nbsp;на международном форуме в&nbsp;Кыргызстане UZINFOCOM представит экосистему MyID на международном форуме в Кыргызстане
DIGITAL FEST 2024: Все о&nbsp;digital маркетинге, креативе и&nbsp;рекламе DIGITAL FEST 2024: Все о digital маркетинге, креативе и рекламе
6 марта, среда
11:23
В Бишкеке криптовалютчики продавали наркотики через мессенджер Telegram В Бишкеке криптовалютчики продавали наркотики через мес...
11:01
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 6 марта
10:48
В Кыргызстане за сутки ликвидировали 11 пожаров
10:33
Отключения света в Кыргызстане. НЭСК призывает экономить электроэнергию
10:29
Злоупотребил должностным положением. Задержан судья Московского райсуда