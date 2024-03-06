В Бишкеке криптовалютчики продавали наркотики через мессенджер Telegram

Задержаны владельцы «обменников» криптовалюты, оказывающие содействие в сбыте синтетических наркотических веществ через мессенджер Telegram. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

По его данным, в ходе следственно-оперативных мероприятий задержана группа «криптообменщиков», изъято большое количество банковских карт, сотовых телефонов и сим-карт, наркотическое вещество «мефедрон».

«Задержаны пять граждан Кыргызстана, вовлеченных в незаконный оборот наркотических веществ и оказывающих посреднические услуги через «криптообменники». Их водворили в ИВС ГКНБ», — говорится в сообщении.

Продолжаются оперативные мероприятия, направленные на установление и пресечение деятельности лиц, распространяющих наркотики, и иных лиц, содействующих указанной незаконной деятельности.