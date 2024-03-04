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Происшествия

Сход лавин ожидается 4-5 марта в горных районах Кыргызстана

С 4 по 5 марта в горных районах Кыргызстана возможны сход лавин, снежные заносы, снежный накат и гололедные явления. Об этом сообщило МЧС.

По данным ведомства, неблагоприятиные погодные условия могут быть:

  • на 55-115-м километрах дороги Мырза-Аке — Кара-Кульджа — Алайкуу;
  • на 292-305-м и 353-357-м километрах автодороги Бишкек — Нарын — Торугарт (перевалы Долон и Кызыл-Бель);
  • на 42-44-м, 60-94-м километрах трассы Казарман — Ак-Тал — Чат (перевал Кара-Гоо, участок Ийри-Суу);
  • на 45-90-м километрах автодороги Каракол — Энильчек (перевал Чон-Ашуу).

«Из-за обледенения дороги скользкие. Водителям при проезде лавиноопасных участков необходимо строго соблюдать дистанцию между транспортными средствами 500 метров», — напомнили в МЧС.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/288187/
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