12:38
USD 87.45
EUR 101.20
RUB 1.08
Общество

Разъедает обувь. Почему в Бишкеке не отказываются от соли в борьбе с гололедом

Техническая соль, используемая в борьбе с гололедом, — один из самых дешевых и проверенных методов. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил директор МП Жолдош Чуштуков.

По его словам, ежегодно поднимается вопрос перехода на другие реагенты.

«Пока мы можем использовать только соль, хотя в будущем возможны нововведения, менее вредные для экологии, техники и обуви. Постепенно к этому придем», — сказал Жолдош Чуштуков.

Отметим, что один из радиослушателей заметил, что техническая соль «съедает» не только обувь, но и автомобили.

В эфире прозвучало, что техническую соль применяют не только в Кыргызстане, но и в других странах.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/350434/
просмотров: 293
Версия для печати
Материалы по теме
Скоро зима. Бишкекский «Тазалык» физически не успеет охватить все улицы
Бишкекский «Тазалык» получит к зиме 20 единиц спецтехники
Сельскохозяйственные ярмарки в Бишкеке. Обзор цен
На сцене Бишкекского драмтеатра состоялась премьера спектакля «Дядюшкин сон»
Бишкек-2050: амбициозный генплан или очередная утопия? Мнения архитекторов
На Тоо-Ашуу из-за снегопада огромные пробки и конфликты между водителями
После массового отравления в частной школе уволили повара и двух помощников
Отстрел кошек в Бишкеке. Город заполонят крысы — глава фонда «Добрые руки»
Открыты зимние приюты для людей без определенного места жительства
В одной из частных школ Бишкека произошло массовое отравление
Популярные новости
Список стран, представляющих высокий риск для Кыргызстана, обновили Список стран, представляющих высокий риск для Кыргызстана, обновили
Жусуп Абдрахманов. Дневник, спасший народ и&nbsp;приговоривший автора Жусуп Абдрахманов. Дневник, спасший народ и приговоривший автора
В&nbsp;городе&nbsp;Ош пройдет Кубок мира по&nbsp;спортивному туризму на&nbsp;горных дистанциях В городе Ош пройдет Кубок мира по спортивному туризму на горных дистанциях
В&nbsp;2026 году Орозо айт может совпасть с&nbsp;праздником Нооруз В 2026 году Орозо айт может совпасть с праздником Нооруз
Бизнес
MEGA дарит безлимитный интернет к&nbsp;маркетплейсам MEGA дарит безлимитный интернет к маркетплейсам
&laquo;Элкарт+&raquo;&nbsp;&mdash; с&nbsp;плюсами каждый день «Элкарт+» — с плюсами каждый день
Отключение газа. Ремонтные работы продолжаются по&nbsp;инициативе мэрии Бишкека Отключение газа. Ремонтные работы продолжаются по инициативе мэрии Бишкека
Совершайте покупки с&nbsp;KICB и&nbsp;выигрывайте МИЛЛИОН Совершайте покупки с KICB и выигрывайте МИЛЛИОН
11 ноября, вторник
12:38
Озвучено имя лауреата Букеровской премии 2025 года по литературе Озвучено имя лауреата Букеровской премии 2025 года по л...
12:19
В Кыргызстане ужесточат требования к выдаче сертификатов на продукцию халал
12:15
Главный приз — мусоровоз. В Кыргызстане выберут самый чистый город
12:12
Официанту разбили голову в ночном клубе. Задержан 22-летний житель столицы
12:10
В Бишкеке перекроют участок бульвара Эркиндик из-за ремонта трубопровода