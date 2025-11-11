Разъедает обувь. Почему в Бишкеке не отказываются от соли в борьбе с гололедом

Техническая соль, используемая в борьбе с гололедом, — один из самых дешевых и проверенных методов. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил директор МП Жолдош Чуштуков.

По его словам, ежегодно поднимается вопрос перехода на другие реагенты.

«Пока мы можем использовать только соль, хотя в будущем возможны нововведения, менее вредные для экологии, техники и обуви. Постепенно к этому придем», — сказал Жолдош Чуштуков.

Отметим, что один из радиослушателей заметил, что техническая соль «съедает» не только обувь, но и автомобили.

В эфире прозвучало, что техническую соль применяют не только в Кыргызстане, но и в других странах.