Общество

Ош усилил подготовку к зиме: город получил новые снегоуборочные машины

Мэр Ошa Женишбек Токторбаев проверил готовность дорожной и тротуарной техники к зимнему сезону. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Впервые по инициативе градоначальника для муниципальных служб закупили новые специализированные машины для уборки снега и очистки улиц. Женишбек Токторбаев лично протестировал технику.

По данным муниципалитета, зимой для уборки города в этом году задействуют 26 единиц техники — это в пять раз больше, чем в прошлом году.

Градоначальник поручил всем коммунальным службам завершить подготовку к зиме до 1 ноября и обеспечить круглосуточную готовность к уборке снега и обработке дорог противогололедными средствами.
