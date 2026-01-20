Снег, мороз, гололед. Сколько бишкекчан получило травмы, рассказали медики

Девять человек поступили в Клиническую больницу скорой медицинской помощи Бишкека с травмами, полученными из-за гололеда. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил заместитель главного врача Илим Манапов.

Он отметил, что семь из них получили амбулаторную помошь, двое госпитализированы. Известно, что повреждения некоторые получили, катаясь на лыжах. Двое человек упали на скользких улицах города.

«В 2026-м осадков не так много, поэтому число пострадавших меньше, чем в прошлые годы», — сказал медик.

В основном пострадавшие поступают с травмами, полученными во время активного отдыха.

В стационаре также дополнили, что в прежние годы зимой поступало до 500-600 травмированных пациентов, а сейчас их гораздо меньше.