09:41
USD 87.45
EUR 101.67
RUB 1.12
Происшествия

Снег, мороз, гололед. Сколько бишкекчан получило травмы, рассказали медики

Девять человек поступили в Клиническую больницу скорой медицинской помощи Бишкека с травмами, полученными из-за гололеда. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил заместитель главного врача Илим Манапов.

Он отметил, что семь из них получили амбулаторную помошь, двое госпитализированы. Известно, что повреждения некоторые получили, катаясь на лыжах. Двое человек упали на скользких улицах города.

«В 2026-м осадков не так много, поэтому число пострадавших меньше, чем в прошлые годы», — сказал медик.

В основном пострадавшие поступают с травмами, полученными во время активного отдыха.

В стационаре также дополнили, что в прежние годы зимой поступало до 500-600 травмированных пациентов, а сейчас их гораздо меньше.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/358431/
просмотров: 314
Версия для печати
Материалы по теме
Дорогу в ущелье Чункурчак очистили от снега
После снегопада дорога в ущелье Чункурчак стала непроходимой
Поскользнулся, упал, очнулся — гипс. Как уберечь себя от травм в гололед
В Бишкеке из-за гололеда столкнулись сразу три автобуса
Разъедает обувь. Почему в Бишкеке не отказываются от соли в борьбе с гололедом
На Тоо-Ашуу из-за снегопада огромные пробки и конфликты между водителями
Ош усилил подготовку к зиме: город получил новые снегоуборочные машины
Мэр Бишкека наказал чиновников, ответственных за уборку снега
Состояние дорог — гололед. Некоторые улицы Бишкека все еще не посыпали солью
Бишкекчан просят убирать снег и наледь возле своих офисов и домов
Популярные новости
Пять метров снега и&nbsp;парализованный город: что происходит на&nbsp;Камчатке Пять метров снега и парализованный город: что происходит на Камчатке
В&nbsp;Бишкеке на&nbsp;пересечении улиц Байтика Баатыра и&nbsp;Медерова столкнулись автобусы В Бишкеке на пересечении улиц Байтика Баатыра и Медерова столкнулись автобусы
Учителя, избившего школьника в&nbsp;Бишкеке, доставили в&nbsp;милицию Учителя, избившего школьника в Бишкеке, доставили в милицию
На&nbsp;юге Кыргызстана произошло землетрясение силой 3&nbsp;балла На юге Кыргызстана произошло землетрясение силой 3 балла
Бизнес
Сеть&nbsp;О! стала еще мощнее: масштабное обновление в&nbsp;100+ населенных пунктах Сеть О! стала еще мощнее: масштабное обновление в 100+ населенных пунктах
Акция! SWIFT-переводы стали еще более доступными в&nbsp;KICB Акция! SWIFT-переводы стали еще более доступными в KICB
Не&nbsp;упустите свой шанс: марафон призов от&nbsp;MBANK на&nbsp;финишной прямой Не упустите свой шанс: марафон призов от MBANK на финишной прямой
Связь без лишних переплат: MEGA предлагает настраиваемый тариф MIX Связь без лишних переплат: MEGA предлагает настраиваемый тариф MIX
20 января, вторник
09:39
В Бишкеке локализован крупный пожар на станции техобслуживания В Бишкеке локализован крупный пожар на станции техобслу...
09:37
Премьер Японии объявила о досрочном роспуске нижней палаты парламента
09:25
Пьяный водитель без прав протащил инспектора на капоте и оказался в ИВС
09:22
Сом подешевел ко всем основным валютам, кроме доллара. Курс на 20 января
09:19
Четырем компаниям возобновили разрешение трудоустраивать граждан КР за рубежом