Общество

Гололед. С начала января в столичный травмпункт обратилось около 300 человек

По данным травмпункта Спортивно-реабилитационного центра в Бишкеке, с 1 по 19 января 2026 года за медицинской помощью обратились 295 человек с травмами, полученными из-за снегопада и гололеда. Об этом сообщает пресс-центр Минздрава.

По его данным, из них в 227 случаях диагностированы переломы, еще 68 обращений связаны с ушибами и растяжениями. Всем пациентам с переломами наложена гипсовая повязка.

Медицинские специалисты отмечают, что основной причиной травматизма остается падение на скользких участках тротуаров, лестниц и пешеходных переходов. В связи с этим гражданам настоятельно рекомендуется соблюдать повышенную осторожность при передвижении в условиях гололеда.

Во время движения по скользкой поверхности не следует спешить и совершать резких движений. Необходимо внимательно смотреть под ноги, а при необходимости остановиться и осмотреться. При ходьбе ноги должны быть слегка согнуты в коленях, корпус немного наклонен вперед. В гололед опасно держать руки в карманах, так как при падении это снижает возможность сохранить равновесие. Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновой набойкой.

По возможности следует передвигаться вдали от проезжей части и избегать движения в непосредственной близости от стен зданий, на кровлях которых могут образовываться сосульки. При пересечении проезжей части необходимо быть предельно внимательными и переходить дорогу исключительно по пешеходным переходам.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/358598/
