На Тоо-Ашуу из-за снегопада огромные пробки и конфликты между водителями

На перевале Тоо-Ашуу образовались огромные пробки из-за сильного снегопада. Движение на спусках и подъемах осложнено, а местами полностью парализовано.
По словам водителей, автомобили буксуют на обледеневших участках, машины не могут подняться в гору. На трассе возникают конфликты — некоторые пытаются объехать затор по встречной полосе, создавая опасные ситуации.
По данным очевидцев, ситуация особенно сложная на южном склоне перевала, где снежный накат и гололед.
Дорожные службы призывают водителей воздержаться от поездок через Тоо-Ашуу до стабилизации погоды и перехода трассы в безопасное состояние.