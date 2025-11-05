На Тоо-Ашуу из-за снегопада огромные пробки и конфликты между водителями

На перевале Тоо-Ашуу образовались огромные пробки из-за сильного снегопада. Движение на спусках и подъемах осложнено, а местами полностью парализовано.

По словам водителей, автомобили буксуют на обледеневших участках, машины не могут подняться в гору. На трассе возникают конфликты — некоторые пытаются объехать затор по встречной полосе, создавая опасные ситуации.

Сотрудники милиции и дорожно-патрульной службы регулируют движение и временно не пропускают автомобили, оборудованные летней резиной.

По данным очевидцев, ситуация особенно сложная на южном склоне перевала, где снежный накат и гололед.

Дорожные службы призывают водителей воздержаться от поездок через Тоо-Ашуу до стабилизации погоды и перехода трассы в безопасное состояние.